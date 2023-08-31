İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7123
  • EURO
    29,215
  • ALTIN
    1669.26
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Gabon'da yapılan darbeden ABD endişe duyuyor

ABD, Afrika ülkesi Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyduğunu açıkladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Gabon'da yapılan darbeden ABD endişe duyuyor
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, "Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gabon'daki hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan Miller, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Miller, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

- ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

  • Gabon
  • cunta
  • darbe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.