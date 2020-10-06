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Dünya

Gafarova: Karabağ'ın her karışına Azerbaycan bayrağı çekilecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, 'Karabağ'ın her karışına Azerbaycan bayrağı çekilecek.' dedi.

star.com.tr06 Ekim 2020 Salı 11:27 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 11:31
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Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, parlamentonun genel kurul toplantısında, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı verilen mücadeleyle ilgili konuştu.

Gafarova, bugün işgalcilere karşı verilen savaşın Azerbaycan halkının kaderini etkilediğini, bu nedenle hayati bir sorunun çözümüne yönelik olduğunu ifade etti.

Gafarova açıklamasında, 'Kurtuluş savaşı yürüten ordumuz, yeni toprakları düşmandan temizleyerek zaferler kazanıyor. Karabağ'ın her karışına Azerbaycan bayrağı çekilecek.' dedi. 

27 Eylül'de Ermenistan ordusunun işgal altındaki Karabağ'dan Azerbaycan sivil yerleşimlerine saldırması sonucu başlayan çatışmalar, Azerbaycan lehine devam ediyor.

Gafarova'nın belirttiği gibi kardeş ülkenin hedefi, BM kararlarıyla da Azerbaycan'a ait olduğu kabul edilen ancak, Ermenistan işgali altında olan Dağlık Karabağ'ın tamamen kurtarılması.

star.com.tr

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