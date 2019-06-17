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Galapagos miras uçak gemisi değil

ABD ordusu Galapagos Adaları’nda bulunan bir bölgeyi havaalanı olarak kullanmak için Ekvador yönetiminden izin aldı. Halk böyle bir anlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

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Ekvador yönetimi, ABD ordusuna Galapagos Adaları’nda yer alan bir bölgeyi havaalanı için kullanma izni verdi. Ekvador Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin, ülkesinin sağcı hükümetiyle ABD arasında varılan anlaşma uyarınca, Pentagon’un San Cristobal adasındaki küçük havaalanını ‘uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele’ için kullanacağını ifade etti.

ANAYASAYA AYKIRI

Latin Amerika’da yayın yapan Telesur kanalı, gözetleme radarı taşıyan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing 707 tipi uçak ve Lockheed yapımı P-3 Orion uçağının, Pasifik Okyanusu üzerinde devriye görevi yapacağını aktardı. Ancak Ekvador’un 2008 tarihli anayasasında, ‘Ülkede yabancı askeri üslerin ya da askeri amaçlı yabancı tesislerin kurulmasına izin verilemez’ ifadesi yer alıyor. Gelişmelere karşılık veren eski sosyalist devlet başkanı Rafael Correa ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Galapagos’un “gringoların (Amerikalıların) kullanımına sunulacak bir uçak gemisi” olmadığını yazdı.  Ülkenin mevcut lideri Lenin Moreno’ya da göndermede bulunan Correa, “Galapagos, Ekvador’un bir eyaleti, insanlığın mirası ve yurtseverliğin temelidir. Onun (Moreno’nun) köle ruhu, bu en uç noktaları aşabilir. Kendisi, temsil ettiği hükümeti de çok iyi ortaya koyuyor” dedi.

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