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Galizia’yı öldürmenin bedeli 150 bin dolar

Malta’da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastının 150 bin dolara işlendiği ortaya çıktı.

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Reuters haber ajansının özel haberinde Maltalı gazetecinin 16 Ekim 2017’de öldürülmesinden sorumlu tutulan Alfred Degiorgio ve Vince Muscat’nın olaydan birkaç ay önce görüşerek fiyat konusunda anlaşma yapıldığını konuştukları belirtildi. Gazetecinin aracının bombayla patlatılmasından önce Malta’da yapılan bu görüşme aslında cinayet soruşturmasında 2018’de öğrenilmiş fakat soruşturmanın seyrinin etkilenmemesi için kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Muscat affedilmesi umuduyla Avrupa’yı şoke eden cinayetin detaylarını güvenlik güçlerine Nisan 2018’de ifşa etmişti. Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan olayın zanlıları Vincent Muscat ile Alfred ve George Degiorgio kardeşler için mahkeme tarihi henüz belirlenmiş değil.

Kamuoyunda “Panama Belgeleri” diye bilinen olayın Malta ayağına dair yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017’de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Galizia, ölümünden 8 ay önce Dubai merkezli gizemli 17 Black Limited isimli şirketin varlığını ortaya çıkarmış ve bunun Maltalı politikacılarla bağlantılı olduğunu iddia etmiş ancak henüz kanıt sunamadan öldürülmüştü. 

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