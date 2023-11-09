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Dünya

Gallant: Yeni yöntemler kullanmaya başladık

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın tünelleriyle başa çıkmak için “yeni yöntemler kullanmaya başladıklarını” söyledi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Gallant: Yeni yöntemler kullanmaya başladık
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Gallant, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Hamas'ın Gazze'deki tünellerde olabilecek İsrailli esirlere zarar vermeden bu noktalara girme veya tünelleri yok etme meselesiyle güvenli bir şekilde başa çıkmanın zorluğuna dikkat çeken Gallant, "İsrail ordusu, tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar." dedi.

Gallant, 7 Ekim'de İsrail'e kapsamlı saldırılar düzenleyen Hamas mensuplarını yok edeceklerini savunarak, bunun "bir ay, bir yıl, hatta yıllar alabileceğini" kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çalışmalara da işaret eden Gallant, İsrail'e zarar vermeye çalışan Hizbullah'ın "darbe üstüne darbe aldığını" belirtti.

İsrailli Bakan, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan'dan gelecek her türlü tehdide karşı hazır olduğunu sözlerine ekledi.

  • Gazze
  • Hamas
  • İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

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