'Gambiya ile Türkiye ikili ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri halklar arasındaki temasın gelişiyor olması'

27.01.2020 22:24 - Güncelleme: 27.01.2020 22:24

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, "Yabancı doğrudan yatırımlar aracılığıyla ekonomik alandaki iş birliğimizi Türkiye ile her alanda geliştirmeye gönüllüyüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Barrow, Gambiya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yıllar içerisinde Türkiye'den her alanda önemli destek ve iş birliği yakınlığı gördüklerini belirten Barrow, ekonominin çeşitli alanlarında Türkiye ile kuvvetli ilişkiler tesis edildiğini söyledi.

Barrow, Ankara'ya gerçekleştirdiği son ziyaret ve akabinde imzalanan anlaşmaların da iki ülke arasında yüksek düzeyli ilişkilerin nişanesi olmak üzere Gambiya'yı oldukça memnun ettiğini bildirdi.

Türk hükümetinin, Gambiya hükümetinin geçiş dönemi sırasında askeri alanda destek sağlamaya devam ettiğini aktaran Barrow, "Bu desteğin 5 yıllık çerçeve içerisinde ulaşmış olduğu seviye 17 milyon dolar olarak açıklanmaktadır." dedi.

Barrow, Gambiya hükümetinin barış koruma programlarında görev alan 500 subayın eğitimine ilişkin kapasite artırılma çalışmalarına azami destek sağladığını ifade ederek, son (Türkiye) ziyaretinde taahhütte bulunulan çocuk hastanesinin inşası ve parlamenterler için çalışma alanlarının tesis edilmesi noktasındaki ilerlemenin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gelecek zirvesine ev sahipliği yapması planlanan Gambiya'nın çabalarına Türkiye'nin yakın destek sağladığını dile getiren Barrow, Gambiya'nın bu bağlamda Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmayı arzuladığını kaydetti.

Barrow, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi açısından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gambiya'da yerel temsilcilik ofisinin açılmış olmasının ülkesini memnun ettiğini vurguladı.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinin iki ülke özel sektör yatırımcıları açısından ilişkilerin derinleştiğinin önemli göstergesi olduğunun altını çizen Barrow, şunları söyledi:

"İki ülke arasında iş dünyası sınırlarının genişletilmesi noktasında ve bu iş birliği çerçevesinde ortaklıklarımızın bir meyvesi olarak Banjul-İstanbul arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) işlettiği direkt uçuşların başlamış olması da bizi memnun ediyor. Yabancı doğrudan yatırımlar aracılığıyla ekonomik alandaki iş birliğimizi Türkiye ile her alanda geliştirmeye gönüllü olduğumuzu ifade etmek isterim. Gambiya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin mükemmelliğe ulaşmış seviyesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de halklar arasındaki temasın gelişiyor ve derinleşiyor olmasıdır."

Barrow, iki ülke halklarının sosyoekonomik kalkınması ve karşılıklı çıkarlar zemininde ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra hızlanacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.