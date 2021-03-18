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Dünya

Gambiya'da Kovid-19 aşılaması başladı

Gambiya'da, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları kullanılmaya başlandı.

AA18 Mart 2021 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 18:58
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'daki bir hastanede AstraZeneca-Oxford Kovid-19 aşısı ilk olarak Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh'e uygulandı.

Samateh, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı aşılamadan ilk olarak 41 yaş üzerindeki kişiler ve sağlık çalışanlarının faydalanacağını belirtti.

Gambiya, COVAX kapsamında 3 Mart'ta 36 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 5 bin 85 Kovid-19 vakası görüldü, 158 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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