Game Of Thrones 4. bölümde görülen 'kahve bardağı'yla ilgili açıklama geldi

Fenomen haline gelen dizi Game Of Thrones son bölümü yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümdeki savaş sahnesi günlerce konuşulurken, son bölümdeki büyük bir hata gözlerden kaçmadı.

Jon Snow ve Daenerys Targaryen'ın masasındaki obje sosyal medyayı salladı. Khalesi'nin önünde, bir kahve zinciri markasının bardağı görüldü. Bu hata sosyal medyanın gündeminde kendisine yer buldu.

HBO'DAN 'KAHVE BARDAĞI' AÇIKLAMASI

HBO kanalından yapılan açıklamada, bardağın 'yanlışlıkla' sahnede görüldüğü kabul edildi.

HBO kanalının sözcüsü, 'reklam' iddialarına karşı, bardağın set çalışanlarından birine ait bir latte olduğunu söyledi. Ayrıca, 'Sahnede görülen latte hataydı' diyen sözcü, kendilerine de espriyle yaklaşarak 'Daenerys zaten bitki çayı sipariş etmişti' ifadelerini kullandı.

Baş yapımcı Bernie Caulfield, “Eğer bu buldukları en kötü şeyse, iyi bir durumdayız demektir” dedi.