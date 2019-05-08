15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1565
  • 6,9059
  • 254.797
  • 90.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Game Of Thrones 4. bölümde görülen 'kahve bardağı'yla ilgili açıklama geldi

Fenomen haline gelen dizi Game of Thrones'un (Taht oyunları) son sezonu geçtiğimiz aydan itibaren yayınlanmaya başlandı. Dizinin 4. bölümü, HBO üzerinden yayınlanmadan önce internete sızdırıldı. Son bölümde, 'skandal' denilebilecek hata da izleyicilerin gözünden kaçmadı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenomen haline gelen dizi Game Of Thrones son bölümü yayınlandı.
 
Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümdeki savaş sahnesi günlerce konuşulurken, son bölümdeki büyük bir hata gözlerden kaçmadı.
 
Jon Snow ve Daenerys Targaryen'ın masasındaki obje sosyal medyayı salladı. Khalesi'nin önünde, bir kahve zinciri markasının bardağı görüldü. Bu hata sosyal medyanın gündeminde kendisine yer buldu.
 
HBO'DAN 'KAHVE BARDAĞI' AÇIKLAMASI
 
HBO kanalından yapılan açıklamada, bardağın 'yanlışlıkla' sahnede görüldüğü kabul edildi.
 
HBO kanalının sözcüsü, 'reklam' iddialarına karşı, bardağın set çalışanlarından birine ait bir latte olduğunu söyledi. Ayrıca, 'Sahnede görülen latte hataydı' diyen sözcü, kendilerine de espriyle yaklaşarak 'Daenerys zaten bitki çayı sipariş etmişti' ifadelerini kullandı.
 
Baş yapımcı Bernie Caulfield, “Eğer bu buldukları en kötü şeyse, iyi bir durumdayız demektir” dedi.

Kedinin bir anda saldırdığı belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

Yeni seçim süreci tek farkla başladı

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

'Fil Adam'ın mezarı bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için uyardı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Soruşturmada önemli gelişme: İzine ulaşıldı

Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

AK Partililere dört koldan İstanbul görevi

'İstemezsen görmezsin'

'İstemezsen görmezsin'
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk 'Angry Birds' temalı eğlence parkı açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

Kraliyet bebeğinin ismi için bahisler açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA