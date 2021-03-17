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Dünya

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke'tan Suriye mesajı

Dünyanın 'Game of Thrones' dizisiyle tanıdığı ünlü oyuncu Emilia Clarke, iç savaşın 10. yılında Suriye halkına destek mesajı verdi.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 07:54 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 07:54
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"Game of Thrones (Taht Oyunları)" dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye halkına ve Suriye'deki sağlık merkezlerinin hedef alınmasının durdurulması için başlatılan "ActionforSama" hareketine destek mesajı verdi.

Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız." yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." ifadesini kullandı.

Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin (For Sama)" filmini izlediğini belirten Clarke, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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