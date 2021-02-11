İSTANBUL 18°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2021 Perşembe / 29 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0325
  • EURO
    8,5448
  • ALTIN
    412.588
  • BIST100
    1545.59
Dünya

Gana, 15 askeri üs kuracak

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyinde terörle mücadele için 15 askeri üssün kurulacağı bildirildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 22:06 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:06
ABONE OL


Savunma Bakanı Dominic Aduna Bingab Nitiwul yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinde en az 15 askeri üs kurulması için sürecin devam ettiğini belirtti.

Batı Afrika ülkelerinde terörizmin yayılmaya devam ettiğine işaret eden Nitiwul, bu projenin hükümetin ülkeyi tehdit eden terörle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Nitiwul, Gana'nın güvenliği için sınır hattında küçük bir askeri üs bulunduğunu, yeni kurulacak üslerle bu bölgelerde askeri operasyon yapabilmeyi ve teröre karşı mücadele etmeyi istediklerini aktardı.

Terörle mücadele kapsamında hükümetin geçici olarak ülkedeki 16 bölgenin tamamına şimdiden asker gönderdiğini kaydeden Nitiwul, "Bunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Askeri mevcudiyet, sivil polisi destekleyecek, ülke çapında kanun ve düzeni sağlayacak, oradaki vatandaşları güvenli hale getirecek." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.