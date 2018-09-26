Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Başkan Erdoğan'ın 'BM'de reform çağrısına' destek verdi

Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, BM yapısına ilişkin, 'BM'nin, dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlaması için reform yapması gerekiyor.'dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ABD'nin New York kentinde devam eden BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.
 
BM'nin tüm ulusların istekleri ve yaşadığı zorluklara hitap etmek için en iyi araç olduğunu dile getiren Akuffo-Addo, Gana'nın BM'ye olan güvenini her zaman sergilediğini ve organizasyonun gelişmesi kapsamında her zaman katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, BM'nin yapısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
 
"BM'nin, dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlaması için reform yapması gerekiyor. Şu anda farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bu organizasyonun günümüzün ihtiyaçlarına uyum sağlaması için değişmesi gerektiğini kabul etmeliyiz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA