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Dünya

Gana Devlet Başkanı açıkladı: Bir işçi 533 kişiye virüs bulaştırdı

Gana'nın Tema kentindeki balık işleme fabrikasında çalışan bir işçi fabrikadaki 533 kişiye koronavirüs bulaştı.

IHA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:41
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Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Tema kentinde balık işleme fabrikasında çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye koronavirüs bulaştırdığını açıkladı. Salgının fabrikada nasıl yayıldığı ve fabrikada gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı henüz bilinmezken, koronavirüs taşıyan işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

Gana’da Mayıs ayı sonuna kadar halka açık toplantılar yasaklanırken, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Fabrikada çıkan yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 700’e yükseldi. Gana’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 494 olarak açıklandı.

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