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Gana'da aşırı yüklü tekne alabora oldu: 14 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

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Savannah bölgesinden yola çıkan yolcu teknesi, aşırı yük nedeniyle Yeji kenti yakınlarındaki Makango Nehri'nde alabora oldu.
 
Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.
 
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknede kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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