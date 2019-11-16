Gana'da aşırı yüklü tekne alabora oldu: 14 ölü
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Savannah bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Savannah bölgesinden yola çıkan yolcu teknesi, aşırı yük nedeniyle Yeji kenti yakınlarındaki Makango Nehri'nde alabora oldu.
Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, teknede kaç kişinin olduğu bilinmiyor.
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