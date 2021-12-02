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Dünya

Gana'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu

Gana'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 00:28 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:28
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Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu, bu nedenle ülkenin daha sıkı önlemler almasının gerekli olduğunu belirtti.

Agyeman-Manu, ülkede sağlık çalışanı, güvenlik personeli ve öğretmenler gibi kamu çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmak zorunda olduklarını söyledi.

Gana'da Kovid-19'un Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi.

Ülkede salgının başından bu yana 130 bin 920 kişide Kovid-19'a rastlandı. Bunlardan 129 bin 42'si sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 1209 kişi yaşamını yitirdi.

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