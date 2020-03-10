İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1388
  • EURO
    6,9744
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'Gana'da koronavirüs tedavisi bulundu' iddiası!
Dünya

'Gana'da koronavirüs tedavisi bulundu' iddiası!

Gana'da bir medikal firması, “Adutwumwaa Bitters” isimli ilaçla koronavirüs tedavisini buldu.

IHA10 Mart 2020 Salı 07:56 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:56

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan ve küresel paniğe neden olan koronavirüs tedavisi, bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’da bulundu. Virüsün patlak vermesinden bu yana araştırmacılar ve sağlık yetkilileri virüse karşı bir tedavi bulmaya çalışıyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olunamadı.

Add Pharma isimli Ganalı medikal şirketi, “Adutwumwaa Bitters” isimli oldukça popüler bir bitkisel ilacı koronavirüsü önleyecek şekilde geliştirdi. Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “Medikal bir şirket olarak bizim görevimiz her türlü hastalığa karşı çözüm bulmak. Covid-19 yayılıyor ve biz hiçbir şey yapmadan oturarak bunun durmasını sağlayamayız. Şirket içi araştırmacılarımız gereken araştırmaları yaparak bir çözüm buldular. Biz de Adutwumwaa Bitters’i korona virüsüne çare olacağına güçlü bir şekilde inanarak geliştirdik” denildi.

Gana’da Adutwumwaa Bitters basur, kabızlık ve regl ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi
Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi

Avrupa ülkesinde alarm: 'Kırmızı bölge' ilan edildi

Uyardıktan sonra kendi yaptı!
Uyardıktan sonra kendi yaptı!

Uyardıktan sonra kendi yaptı!

Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!
Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!

Muslera, Şenol Güneş'in rekorunun peşinde!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.