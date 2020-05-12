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Dünya

Gana'da koronavirüs vaka sayısı 5 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.

AA12 Mayıs 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:08
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Gana Sağlık Hizmetler Direktörü Dr. Patrick Kumah Aboagye, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 427 artarak 5 bin 127 olduğunu bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Aboagye, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 494'e yükseldiğini kaydetti.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında alınan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların kapalı kalacağını açıkladı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vaka sayısı artmaya başladı.

- AFRİKA KITASINDA VAKA SAYISI 66 BİNİ GEÇTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 66 bin 373'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 23 bin 95 kişi de sağlığına kavuştu.

Fildişi Sahili ve Liberya'dan getirilene vatandaşlar karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

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