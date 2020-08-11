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  • Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 bin 700'ü aştı
Dünya

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 bin 700'ü aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 38 bin 727'ye yükseldi.

AA11 Ağustos 2020 Salı 00:37 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:37
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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 415 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 209 artarak 41 bin 212'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 2 bin 270 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 38 bin 727'ye ulaştığı belirtildi.

Gana'da şimdiye kadar 215 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 55 bin geçerken, 23 bin 387 kişi hayatını kaybetti.

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