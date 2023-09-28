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Dünya

Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Eylül 2023 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
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Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

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