Gantz, İsrail'de yükselen radikalleşmeden endişe duyduğunu belirtti

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Gantz, 1 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından görevini devretmeye hazırlanırken, savunma muhabirleriyle bir araya geldi.

Gantz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yalnızca İran'ın veya Filistinlilerin saldırılarının İsrail'e karşı oluşturduğu güvenlik tehdidinden değil, aynı zamanda İsrail'de yükselen radikalleşmeden de endişe duyduğunu belirtti.

İsrailli Bakan, "Mükemmel bir ordumuz ve harika operasyonel yeteneklere sahip bir güvenlik sistemimiz var. Orduyu veya Savunma Bakanlığı'na çağrı yaptığınızda hemen cevap veriyorlar. Ama beni asıl rahatsız eden güvenlikle ilgili değil, İsrail toplumundaki aşırıcılıkla ilgili. Beni rahatsız eden şey toplumdaki ve hükümetteki aşırılıktır." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL SEÇİMLERİNDE "AŞIRICI-IRKÇI" PARTİLER ZAFER KAZANDI



İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalarının, ülkede genel seçimlerde "aşırıcı ve ırkçı" olarak nitelendirilen partilerin elde ettiği zaferin tartışıldığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

Seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı

Sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan "aşırılık yanlısı-ırkçı" Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinin oluşturduğu liste 14 milletvekili çıkararak seçim yarışını üçüncü bitirdi. Muhalif kesimlere ve Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı söylemleri nedeniyle eleştirilen bu partilerinin yeni hükümette söz sahibi olması bekleniyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alması ihtimali de İsrail toplumu genelinde endişe yaratıyor.

Yeni kurulacak hükümette Gantz'ın yerine Netanyahu'nun partisi Likud'tan Milletvekili Yoav Gallant veya Dini Siyonizm partisinin lideri Bezalel Smotrich'in geçmesi bekleniyor.