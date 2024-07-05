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Dünya

Gantz'dan Hamas'la yapılacak her türlü anlaşmaya tam destek

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Hamas ile yapılacak her türlü anlaşmayı destekleyeceğini bildirdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 19:41 - Güncelleme:
Gantz'dan Hamas'la yapılacak her türlü anlaşmaya tam destek
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İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gantz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas ile yapılması önerilen esir takası anlaşmasının "geniş hatlarını" ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, partisinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmaya tam destek vereceğini belirten Gantz, esir takası anlaşmasının onaya sunulması halinde partisinin parlamentoda hükümete destek verebileceğini ifade etti.

AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştirerek, kendilerine sormadan tek başına karar vermesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Mossad Direktörü David Barnea'nın bugün Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirilmişti.

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