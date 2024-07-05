Gantz'dan Hamas'la yapılacak her türlü anlaşmaya tam destek

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gantz, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin Hamas ile yapılması önerilen esir takası anlaşmasının "geniş hatlarını" ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.



Görüşmede, partisinin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmaya tam destek vereceğini belirten Gantz, esir takası anlaşmasının onaya sunulması halinde partisinin parlamentoda hükümete destek verebileceğini ifade etti.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun kabineye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştirerek, kendilerine sormadan tek başına karar vermesi halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulunmuştu.



Mossad Direktörü David Barnea'nın bugün Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirilmişti.

