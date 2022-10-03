İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5712
  • EURO
    18,1749
  • ALTIN
    994.365
  • BIST100
    3290.12
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gaz sızıntılarının olduğu bölgeye denizaltı gönderdiler!
Dünya

Gaz sızıntılarının olduğu bölgeye denizaltı gönderdiler!

İsveç, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının olduğu bölgeye dalgıçların bulunduğu denizaltı sevk etti.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Gaz sızıntılarının olduğu bölgeye denizaltı gönderdiler!
ABONE OL

İsveç Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, kurumun olayı yönettiği belirtilirken sızıntıların olduğu bölgeye dalgıçların da bulunduğu denizaltı gönderildiği belirtildi.

Kurumdan bölgede kaç gemi ve denizaltı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

- KUZEY AKIM 1 VE KUZEY AKIM 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, dün, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da bugün Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.