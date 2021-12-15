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Dünya

Gazetecide kovid-19 görüldü, seyahatini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini takip eden bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiği bildirildi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 21:20
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CNN'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretine eşlik eden 12 kişilik basın ekibinden bir kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı'nın bu nedenle ABD'ye döneceği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken ve ekibinin dün Malezya'ya inişlerinin ardından yapılan Kovid-19 testlerinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

Blinken'ın Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında yarın Tayland'ı ziyaret etmesi öngörülüyordu.

Blinken, 13 Aralık'ta başladığı ziyaretleri kapsamında ilk olarak Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya gelmiş, bugün de Malezya'da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüşmüştü.

  • blinken
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