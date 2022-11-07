Gazi İlkin Ferzaliyev: Azerbaycan evlatları layıkıyla cevabını verir

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden 2 yıl geçti. İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıldönümünü, 8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutlamaya hazırlanan Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı gazileri düşüncelerini paylaştı.

Terter ilinin işgalden kurtarılan Sugovuşan Köyüne Azerbaycan bayrağını diken Gazi İlkin Ferzaliyev, "Bayrağımızı Sugovuşan'a diktikten sonra birliğime geldiğimde komutanlarım beni tebrik etti. Özellikle halkımızdan, küçük çocuklardan çok sayıda mektuplar gelmişti. Özellikle bir yaşlı teyze emekli maaşından kalan parayla bize gıda ve ekmek göndermişti. Gönderdiği mektubunda da elinden gelenin bu olduğunu söylüyordu. Bu gibi şeyler bize çok moral veriyordu. Küçücük çocuklardan tutun büyüklerimize kadar bütün halk askerin yanındaydı" dedi.

"ZAFER BAYRAMI HER BİR ASKER GİBİ BİZİM İÇİN DE HEM ZOR, HEM ŞEREFLİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü siyaset neticesinde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna layık olduğu yeri gösterdiğini ifade eden Ferzaliyev, "Düşman işgalinde olan topraklarımızı kurtardık. Zafer Bayramı her bir asker gibi bizim için de hem zor, hem şerefli, hem güzel, hem de hüzünlüydü. Güzeldi çünkü, artık işgal altında olan hiçbir toprağımız kalmamıştı. İlk günden beri omuz omuza çarpıştığımız kişilerden artık elle sayılacak kadar kaldığı için hüzünlüydü. Bize karşı kötülük yapmak isteyen herhangi biri olursa Azerbaycan'ın evlatları layıkıyla cevabını vermeye kadirdir. Buna hiçbir şüphe olmasın. Artık, 1991-1992 yıllarındaki gibi ayağı çıplak ve silahsız kişiler değiliz. Birçok çarpışmadan üstün çıkan Azerbaycan'ın evlatları var ve halen hazır bekliyor. Allah Azerbaycan halkını, sayın Başkomutanımızı korusun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum" açıklamasında bulundu.

"HALKIMIZ SAVAŞTA BİZİ DESTEKLEDİ"

İkinci Karabağ Savaşı sırasında gönüllü olarak askere yazıldığını belirten Gazi Zakir İmanov, "İlk olarak Talışkent, Zengilan, Fuzuli ve Sugovuşan istikametlerinde savaştım. Sugovuşan istikametindeki çatışmalarda 5 Kasım'da yaralandım. Bir gün hastanede kaldıktan sonra yeniden savaşa katıldım. Sugovuşan'da Ermenilerin tankını ele geçirdik" diye konuştu. 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle herkes gibi gururlu ve sevinçli olduğunu söyleyen İmanov, "Bir taraftan hüzünlü olsa da, 8 Kasım bizim en güzel günümüz. Halkımız savaşta bizi destekledi. Onların da başında Başkomutanımız vardı. Ordumuz güçlüydü, güçlü komutanlarımız vardı. Onların taktikleri sayesinde topraklarımızı işgalden kurtardık ve her bir toprağımıza Azerbaycan bayrağını diktik. Allah Başkomutanımızı, halkımızı, ordumuzu bize bugünleri yaşattığı için korusun. Bize 8 Kasım Zafer Günü'nü yaşatan şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize şifa versin" ifadelerini kullandı.

"EN ACI YERİMİZ ŞEHİTLERİMİZ"

İkinci Karabağ Savaşı'nın en zor anlarında bile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Gazi Gafar Ferzaliyev, "Bunun için herkes ve biz de gurur duyuyoruz. İlk önce sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. 30 yıl sonra bu şerefi bize kısmet etti. Bize emir verdi ve düşmanı engelledik. Bizim en acı yerimiz şehitlerimiz. Her biri bizim için, bir kardeş, bir baba, dost ve sırdaşımızdı. Bugün onların hayatta olmamaları bizim için çok ağır. Zafer Günü bizim için çok güzel bir gün. Vatanımızın zaferini kutlamak çok büyük bir şeref. Milletimiz sevindiği için çok mutluyum. Allah milletimize gam, keder kısmet etmesin. Bizim milletimiz sevinmeli çünkü galip bir ordunun milleti. Allah şehitlerimiz ailelerine sabır versin" dedi.