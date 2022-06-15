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Dünya

Gazprom, Avrupa'ya gaz sevkiyatını düşürmeye devam ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulundu.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret edildi.

Bu nedenle hatta kullanılan bir gaz kompresörünün daha kapatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazprom, dün yaptığı açıklamada Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

  • Gazprom
  • Kuzey Akım
  • doğal gaz

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