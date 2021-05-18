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Dünya

Gazprom Avrupa'ya yönelik yeni doğal gaz boru hattı planlamıyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin, Avrupa'ya yönelik yeni doğal gaz boru hattı inşa etmeyi 'şimdilik' planlamadıklarını belirtti.

AA18 Mayıs 2021 Salı 15:56 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 15:56
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Aksyutin, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Gazprom'un projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin Avrupa ve Çin'e boru hatlarıyla doğal gaz ihracat kapasitesinin yıllık 330 milyar metreküp düzeyinde olduğunu bildiren Aksyutin, "Bunun yüzde 60'ı Avrupa'ya yönelik. Dolayısıyla, Avrupa pazarı için yeni doğal gaz boru hattı planımız şimdilik bulunmuyor." dedi.

Aksyutin, Gazprom'un karbon salımını azaltmaya yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Karbon salımını 2050'ye kadar sıfırlamaya yönelik çalışmalarımız Mayıs 2022 gibi tamamlanacak. Buna göre iklime yönelik çeşitli hedefler belirleyeceğiz." diye konuştu.

Şirketin Avrupa'ya doğal gaz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,1 azalarak 174,9 milyar metreküpe düşmüştü.

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