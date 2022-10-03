İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2022 Pazartesi / 8 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5696
  • EURO
    18,1833
  • ALTIN
    994.258
  • BIST100
    3290.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazprom, doğal gaz ihracatının düştüğünü duyurdu
Dünya

Gazprom, doğal gaz ihracatının düştüğünü duyurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 gerilediğini bildirdi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Gazprom, doğal gaz ihracatının düştüğünü duyurdu
ABONE OL

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 9 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 azalışla 313,3 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,4 azalarak 86,9 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, eylülde günlük sevkiyat rekorunun da iki defa kırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği kaydedildi.

Küresel doğal gaz talebinin yılın 9 ayında 40 milyar metreküp düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, AB ve İngiltere'nin 35 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 90 paya sahip olduğu ifade edildi.

  • Gazprom
  • doğal gaz
  • Bağımsız Devletler Topluluğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.