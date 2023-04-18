İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4036
  • EURO
    21,2823
  • ALTIN
    1247.02
  • BIST100
    5040.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi
Dünya

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın gelecek kış sezonunda depolarını yeterli miktarda doğal gazla dolduramayabileceğini ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında yaşanan gelişmelerin Avrupa pazarı üzerinde önemli etkiye sahip olacağını belirtti.

AA18 Nisan 2023 Salı 15:53 - Güncelleme:
Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi
ABONE OL

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine atıfta bulunularak, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinden gaz çekiminin 6 Nisan'da sonlandırıldığı kaydedildi.

Söz konusu tarih itibarıyla depolardaki doluluk oranının yüzde 55'e gerilediği ve 55,4 milyar metreküp doğal gazın kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sıcak geçen kış dönemi Avrupa'da ısınmaya önemli ölçüde destek oldu ancak gelecek dönemde doğanın böyle bir hediye vereceğinin garantisi yok." denildi.

Avrupa'nın gelecek kış sezonunda depolarında yeterli miktarda doğal gaz bulunduramayabileceği kaydedilen açıklamada, "Avrupa'nın Rus boru hattı gazının ithalatını reddetmeye yönelik siyasi gerekçeli kararlar göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olacak. LNG rekabeti de Avrupa pazarındaki mevcut gaz hacimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu koşullar altında, depolama tesislerindeki gaz rezervlerini geçen yılın seviyesine kadar yenilemek Avrupalı şirketler için oldukça zor bir görev haline gelebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya, yaptırımlar nedeniyle Avrupa'daki çok sayıda ülkeye ihracatını durdurmak zorunda kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.