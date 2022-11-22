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Dünya

Gazprom: Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltabiliriz

Rus enerji şirketi Gazprom, 'Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını', durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını bildirdi.

AA22 Kasım 2022 Salı 14:58 - Güncelleme:
Gazprom: Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltabiliriz
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğal gaz sevk edeceği kaydedildi.

Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

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