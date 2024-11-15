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Dünya

Gazprom'dan AB'ye suçlama: Talebi yok etmeye çalışıyorlar

Gazprom, Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomilerine zarar verme pahasına doğal gaz talebini yok etmeyi amaçladığını öne sürdü.

AA15 Kasım 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Gazprom'dan AB'ye suçlama: Talebi yok etmeye çalışıyorlar
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, küresel doğal gaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Küresel doğal gaz tüketiminin bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 80 milyar metreküp arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya, Çin ve Hindistan'ın söz konusu artışta yüzde 70'ten fazla paya sahip olduğu kaydedildi.

Rus gazının Çin'e sevkiyatına yönelik Sibirya'nın Gücü boru hattının azami kapasiteye ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Uzun vadede Çin'de gaz tüketim artış oranlarının yüksek kalması öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinde de doğal gaz talebinin arttığı belirtildi.

AB'de ise doğal gaz tüketiminin düşmeye devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "AB ülkeleri, kendi ekonomilerine zarar verme pahasına doğal gaz talebini yapay bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor." denildi.

Açıklamada, Avrupa'daki gaz talebinin düşmeye devam edeceği değerlendirmesine yer verilirken, Avrupa'nın kendi kaynaklarının tükenmesi nedeniyle uzun vadede gaz üretimini de artırmasının beklenmediği anlatıldı.

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