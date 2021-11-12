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Dünya

Gazprom'dan doğal gaz açıklaması: Plan olduğu gibi uygulanıyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doğal gaz pompalanmasına yönelik planın uygulandığını bildirdi.

AA12 Kasım 2021 Cuma 15:25 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:25
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Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Gazprom'un Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine gaz pompalanmasına yönelik planın onaylandığını anımsattı.

Söz konusu gaz sevkiyatları için çeşitli rotaların kullanıldığını belirten Miller, "Gazprom, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine gaz pompalanmasına yönelik planı uyguluyor. Buna göre, Ukrayna üzerinden de sevkiyat yapılıyor. Ukrayna ile transit sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerimiz bu yıl yerine getirilecek." ifadelerini kullandı.

Gazprom 9 Kasım'da, kasım ayı için Avrupa'daki 5 yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmişti. Ancak Batılı yetkililer, söz konusu depolardaki doğal gazın artmadığını, aksine azaldığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

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