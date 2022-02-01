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Dünya

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocakta yüzde 41.3 azalarak 11.4 milyar metreküpe düştü

Rus enerji şirketi Gazprom, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı doğal gaz ihracatının, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi. Avrupa'da son dönemde artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğal gaz arzını azaltmakla suçluyor.

AA1 Şubat 2022 Salı 15:12 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 15:12
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin gaz üretiminin geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 1 artışla 47,4 milyar metreküp olduğu kaydedildi.

Bu dönemde, şirketin BDT dışı gaz ihracatının yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğü belirtilen açıklamada, iç pazara tedarikin ise yüzde 3,2 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatının ise artmaya devam ettiğine işaret edildi.

Avrupa'da son dönemde artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğal gaz arzını azaltmakla suçluyor.

  • Gazprom
  • Rus enerji şirketi
  • doğal gaz

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