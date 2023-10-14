Gazze abluka altında! İsrail Ordusu: 10.00-16.00 arasında geçiş izni verilecek

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğu ve batı kesimlerini, savaş gemileri, tank ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları da Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu vurmaya devam etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerin bombalanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, İsrail ordusunun bombalamak için süre vermesine rağmen sağlık ekiplerinin hastaneyi tahliye etmeyi reddettiğini söyledi. AA muhabirine konuşan Muhenne, dün İsrail ordusundan hastanenin boşaltılması yönünde bir telefon aldığını ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı. Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var. 35 doktor ve destek ekibinden oluşan sağlık personeliyle burada kalıp hastalara hizmet vermeye kararlıyız." dedi. Özellikle yoğun bakımdaki 5 hastanın tahliyesinin mümkün olmadığını belirten Muhenne, "Hastanemizin küçüklüğüne ve imkanların kıtlığına rağmen biz burada kalıp hastalara hizmet vermekte ısrar ediyoruz. Tahliyeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Yayın Kurumu, ABD'nin İsrail'den kara harekatını ertelemesini istediğini yazdı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Ankara'dan hareket etti.

İsrail Ordusu: Hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanı öldürüldü. Gazzelilere 10-16 arasında güvenli geçiş izni verilecek.

06:56 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

05:47 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

05:24 İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu.

03:16 Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

03:04 Kuveyt, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini belirtti.

02:26 Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinlinin Şifa Hastanesi'ne sığındığı bildirildi.

02:19 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için başsağlığı diledi.

01:48 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını istedi.

01:41 İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

01:38 Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye, tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti.

00:59 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 16 Filistinliyi öldürdü.

00:48 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

00:26 BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

00:23 Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini söyledi.

00:12 ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze'de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını "etnik temizlik" olarak niteledi.

00:11 Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

00:07 İngiliz polisi, başkent Londra'da yarın yapılması öngörülen "Filistin'e destek" gösterisi öncesinde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan yolları kullananların gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

00:02 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

23:55 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söyledi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.