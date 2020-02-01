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Dünya

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonundan UNRWA'ya destek çağrısı

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu, uluslararası camia ve Arap ülkelerine Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek olma çağrısı yaptı.

AA01.02.2020  21:35 - Güncelleme: 01.02.2020  21:35

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli mültecilerin yaşadığı dram ve trajedik durum göz önüne alınarak, insani bir rol oynayan UNRWA'ya mali destek sağlanması gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına da değinilen açıklamada, planın Filistin meselesini özellikle de mültecileri ve dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Christian Saunders, dün, kuruluşun 2020 yılındaki faaliyetlerinin finanse edilebilmesi için 1,4 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Washington yönetimi, Eylül 2018'de de Filistinlilerin ABD'deki diplomatik misyonlarını kapatmıştı.

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