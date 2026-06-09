Gazze açıklarında soykırımcı İsrail zulmü! Filistinli balıkçılar gözaltında

"Balıkçı Komiteleri Birliği" Başkanı Zekeriya Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş gemilerinin sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyindeki Şeyh Aclin açıkları ile Deyr el-Belah kenti açıklarında çalışan balıkçı teknelerine yoğun ateş ve top mermileriyle saldırdığını söyledi.

Bekir, İsrail donanmasına bağlı unsurların 9 balıkçıyı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü, balıkçıların akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal eden uygulamalarını sürdürdüğünü belirten Bekir, İsrail donanmasının Gazze sahili boyunca balıkçı teknelerini düzenli olarak hedef aldığını kaydetti.

Gazze'deki balıkçılar, İsrail'in saldırılarında balıkçı teknelerinin büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesinin ardından geçimlerini küçük ve ilkel teknelerle sağlamaya çalışırken, denizde sık sık saldırı ve engellemelerle karşı karşıya kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında çok sayıda balıkçının hayatını kaybettiği veya yaralandığı, bazı balıkçıların da gözaltına alındığı ve teknelerinin batırıldığı belirtiliyor.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı iki yıl süren bir soykırım savaşı başlattı. Söz konusu saldırılar sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Ayrıca bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, günlük bombardımanlarını sürdürerek saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 970 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 bin 63 kişi de yaralandı.