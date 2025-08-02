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Dünya

Gazze adımları somutlaşıyor... İngiltere'den ziyaret isteği

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, soykırımcı İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekti. Lammy, en kısa sürede Gazze'yi bizzat ziyaret etmek istediğini bildirdi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Gazze adımları somutlaşıyor... İngiltere'den ziyaret isteği
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Lammy, İngiliz "The Guardian" gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki yıkım ve sivil kayıptan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bakan Lammy, yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıların insanlık dışı ve ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu eylemler için İsrail tarafının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Sahadaki durumun son derece umutsuz olduğunu ifade eden Lammy, hem Gazze'deki sivillerin hem de İsrailli esirlerin içinde bulunduğu şartların vahametine dikkati çekti. Lammy, dünyanın, bu acıyı sona erdirecek ateşkese ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

İngiliz Bakan, bölgede tırmanan insani krize karşı daha fazla uluslararası sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Lammy ayrıca, içeri girebildiği en kısa sürede Gazze'yi bizzat ziyaret etmek istediğini kaydetti.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ WİTKOFF, GAZZE'Yİ ZİYARET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 31 Temmuz'da, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'i ziyaret etmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Steve Witkoff, dün de Gazze'ye gitmiş ve ziyaretinin 5 saat sürdüğünü belirtmişti.

Witkoff, sahadaki durumu belirlediklerini, koşulları değerlendirdiklerini ve başta ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" olmak üzere kuruluşlarla görüştüklerini kaydederek, "Ziyaretin amacı, Başkan Trump'a insani durumu net bir şekilde anlatmak ve Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için bir plan hazırlamaya yardımcı olmaktı." iddiasında bulunmuştu.

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