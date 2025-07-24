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Dünya

Gazze ateşkesinde kritik aşama! Hamas 2 bin kişiyi geri istedi

Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde 10 sağ İsrailli esir karşılığında müebbet hapis cezası almış 200 Filistinli ve 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediği iddia edildi. İsrailli yetkililerin ise söz konusu talebin 'kabul edilemez' olduğunu belirttiği aktarıldı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Gazze ateşkesinde kritik aşama! Hamas 2 bin kişiyi geri istedi
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ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinde, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta İsrail'in elinde tuttuğu daha fazla Filistinli esiri serbest bırakmasını talep ettiği öne sürüldü.

Axios'a konuşan ve müzakerelere dair bilgi sahibi bir yetkiliye göre, üst düzey İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a, Hamas'ın söz konusu talebinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

ABD VE İSRAİL HEYETLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

İsrail, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı.

Özel Temsilci Witkoff, X hesabından, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ı koordineli hareket etmemekle suçlayan Witkoff, "Artık rehineleri eve getirmek için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Witkoff, Gazze'de kalıcı barış sağlamak konusunda kararlı olduklarını savundu.

HAMAS'IN CEVABI DEĞERLENDİRİLİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

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