Gazze barış anlaşması için öncelikli maddeler arasında yer rehineler konusunda kritik sürece girildi.

HAMAS SÖZÜNÜ TUTTU

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ikinci teslim noktasında 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmış oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas İsrailli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç heyetine teslim etti.

Hamas'ın 13 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmesiyle Gazze Şeridi'ndeki 20 sağ İsrailli esirin tümü serbest bırakılmış oldu.

Hamas, saat 08:00 sularında 7 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç'tan alındığını ve sınırı geçtiğini açıklamıştı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ ATEŞKES KAPSAMINDA MÜEBBET HAPSE MAHKUM ETTİĞİ 88 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapse" mahkum ettiği 88 Filistinliyi serbest bıraktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi.

Haberde, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "müebbet hapis cezası"na çarptırılan 83 Filistinlinin serbest kaldığı ifade edildi.

WAFA kısa bir süre sonra serbest bırakılanların sayısını 88 olarak güncelledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hollanda geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında tüm hayatta kalan esirlerin güvenli şekilde İsrail'e döndüğünü belirterek, "Bugün, önemli yeni bir adım atıldı ancak barışa giden yolda hala uzun bir mesafe var." ifadesini kullandı.

Mısır, Netanyahu'nun "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde serbest bıraktığı 13 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) teslim aldıklarını ve esirlerin İsrail topraklarına doğru yola çıktığını açıkladı.

İsrail güçleri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 83 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Gazze'deki Hükümet, Gazze Şeridi'ne dün 3'ü mutfak tüpü ve 6'sı akaryakıt toplam 173 tırın ulaştığını belirtti.

Gazze'deki hükümet, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirleri karşılama hazırlıklarında 7 bin kişinin görev aldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'de önceliğin insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, gelecek haftalarda Gazze insani yardım konferansına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Türk Kızılay, Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından insani yardım çalışmalarını hızlandırdı. Bölgedeki aşevleri aracılığıyla her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Kızılay, kavurma konservelerinin Gazze'ye girişini de hızlandırıyor.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli Kayid ailesi, ateşkesin ardından Sabra Mahallesi'ndeki evlerine geri döndü. Yoğun bombardıman ve patlayıcı yüklü araçlarla hedef alınan mahalleden ayrılan aile, hasar gören evlerinde temizlik çalışmalarına başlayarak yerleşmeye hazırlanıyor.

İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki ateşkes planının başarıya ulaşması için uluslararası desteğin gerekli olduğunu, Birliğin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hamas, Gazze'deki 13 İsrailli esiri daha Kızılhaç heyetine teslim ederek 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın ilk 7 esiri serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu esirler ve beklenen diğer 13 esirin serbest bırakılmasıyla, İsrail, Gazze ve bölge için barış mümkün hale geliyor" dedi.

Hamas ikinci grup rehineleri Kızılhaç'a teslim etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'ye gitmeyi düşünürüm. Giderim. Gurur duyarım. Gitmek isterim. Ama orada önümüzdeki 10 yıllarda olağanüstülükler yaşanacak. Çok hızlı giderseniz başarılı olamazsınız" dedi.

Hamas, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ateşkes anlaşmasının birinci aşaması çerçevesinde 20 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne de değinerek, "Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.

İsrail basını, Hamas'ın İsrailli esirler salıverilmeden önce aileleriyle telefonda görüşmelerine izin verdiğini yazdı.

Rehine takasında ikinci aşama bekleniyor... Kızılhaç 13 rehineyi teslim almak için yola çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın uçağı İsrail'e indi.

Hamas, İsrailli rehineleri Kızılhaç'a teslim etmeden önce, rehineler aileleriyle görüntülü konuştu.

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) Hamas'ın 7 esiri serbest bıraktığı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail ordusuna teslim edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacaklarını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacaklarını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze ateşkesinde tarihi anlar... 1966 Filistinli esir otobüslere bindirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı. Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek esir takası kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin teslim noktasına doğru yola çıktığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan bilgilere göre Kızılhaç, Gazze'nin kuzeyindeki bir buluşma noktasına doğru ilerliyor. Burada bazı esirler, Kızılhaç'a teslim edilecek." ifadeleri yer aldı.

Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilecek 20 sağ İsrailli esirin ismini paylaştı. Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olduğu kaydedildi.

İsrail'in Tel Aviv'deki "Rehineler Meydanı"nda toplanan İsrailliler, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını bekledi. Göstericiler, rehinlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.

İsrail medyası, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru'nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.

03.42 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de varılan barış anlaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "Türkiye harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı; gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü kendisine büyük saygı duyuluyor. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok çok güçlü bir orduya sahip ve Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük katkı sundu" açıklamasında bulundu.

01.28 Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak: "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

00.50 İran'ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslami, Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesini ve esir takasını değerlendiren bir makalede, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu "hata" olarak nitelendirdi.

00.08 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail'in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi. Trump, "Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

00.00 Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateş açması sonucu Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- ⁠GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.