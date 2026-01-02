Gazze ateşkesinde kritik gelişme! ABD ve İsrail mutabakata vardı

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde söz konusu mutabakatın, Tel Aviv'in oyalaması nedeniyle dosyada son dönemde yaşanan tıkanıklığın aşılması anlamına geldiği aktarıldı.

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile ilgili anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini öngören ABD yönetimiyle varılan mutabakatların ardından Tel Aviv'e döndüğü öne sürüldü.

KAN'ın adı paylaşılmayan İsrailli kaynaklardan aktardığına göre ikinci aşama, İsrail'in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanmasını ve bununla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, Hamas'ın ya da İsrail ordusunun bulunmayacağı yeni bir şehir kurma planı için hazırlıkların devam etmesini kapsıyor.

KAN'a göre kaynaklar, Hamas'ın İsrail tarafında bu aşamada esneklik gösterilerek belirli uzlaşılara ulaşma yönünde bir eğilim bulunduğunu gözlemlediğini aktardı.

- GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail, Gazze'de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023'te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu.

Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail'in Gazze'den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.46 Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun 2025'te işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve İsrail sınırları içinde Filistinlilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 8'i kadın 42 gazeteciyi gözaltına aldığını açıkladı.

02.11 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin imar ve yapı yetkilerini Filistinli El-Halil Belediyesinden alıp bir İsrail komitesine devretme kararını, "tehlikeli bir tırmanış" ve mevcut yasal ile tarihi statünün ihlali olarak değerlendirdi.

01.59 İsrail basını, İsrail ile ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda bir mutabakata vardığını öne sürdü.

01.43 İsrail basınına göre İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

01.00 Gazze Şeridi'nde İsrail'in evlerini bombalayarak yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında bir anne ile çocuğunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'İN, GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI 71 BİN 271'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 71 bin 271'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte birisi enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 1 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 416 kişinin öldüğü, 1153 kişinin yaralandığı, enkaz altından 683 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 271, yaralıların sayısının ise 171 bin 233 olduğu belirtildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.