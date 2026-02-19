İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Gazze Barış Kurulu toplandı! Trump: Canavarı durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu açılış konuşmasında 'Biz, bu zamana kadar kurulmuş en önemli, saf niyetle barışı isteyen kurulu kurduk. Çok daha aydınlık bir gelecek için burada toplandık, Gazzelilerin aydın geleceği için burada toplandık. Ben göreve geldiğimden itibaren birçok canavarı durdurdum. Kimse bana inanmasa da sorun değil' dedi.

19 Şubat 2026 Perşembe 17:38
Gazze Barış Kurulu toplandı! Trump: Canavarı durdurdum


Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Biz, bu zamana kadar kurulmuş en önemli, saf niyetle barışı isteyen kurulu kurduk. Çok daha aydınlık bir gelecek için burada toplandık, Gazzelilerin aydın geleceği için burada toplandık

Ben göreve geldiğimden itibaren birçok canavarı durdurdum. Kimse bana inanmasa da sorun değil.

Barıştan daha pahalı ne vardır ki? Mutlaka savaşı durdurmak ve bitirmek zorundasınız

Onları bir araya getirmek istediğim zaman önce karşı çıktılar ama sonra bir anlaşma yaptık, sarıldılar, anlaşmaları imzaladılar ve barışı elde ettik

Pakistan Başbakanı ile konuştum, telefonda görüştüm ve dedim ki, biraz aramızda ticari ilişkiler geliştirebiliriz ve çok iyi anlaşmalar yaptık. Ve ben onları çok sevmeye başladım. Ben iyi savaşçıları severim ve Pakistan Başbakanı da öyleydi.

