Gazze daha önce böyle anlatılmamıştı: İşte Gazze’de gezilip görülmesi gereken yerler

Filistinliler, yaklaşık 12 yıldır İsrail kuşatması altında bulunan ve bugüne dek binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze’de her şeye rağmen hayata gülümsemenin yollarını buluyor.

Büyük çoğunlukla ölüm, yıkım ve savaşlarla anılan Gazze’nin diğer yüzünü gösteren TRT World, kentin görülmesi gereken güzelliklerini izleyicilerine sundu.

GAZZE MERKEZ LİMANI

Öğleden sonraları limana gelen insanlar, kayalıklara oturup oltalarını denize atarak sabırla balık tutabiliyor. Kimileri ise, tekne ile kıyıda gezip Gazze’yi denizden izleyerek keyifli vakit geçirebiliyor.

HÜSEYİN CAMİİ

Gazze merkez limanının kıyısında bulunan muhteşem güzellikteki Hüseyin Camii’nin minarelerinden yükselen ezan sesi, halka büyük bir rahatlama hissi veriyor.

GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ

Gazze’nin bilgi ve güç merkezi olarak bilinen ve Kudüs Binası olarak anılan Gazze İslam Üniversitesi, kitap okumak ya da bir bardak çay içmek için sessiz ve huzurlu bir ortam arayanların adresidir.

SAVAŞ MEZARLIĞI

İngiliz mezarlığı olarak da bilinen Gazze Savaş Mezarlığı, temel olarak 1914-1918 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerleri ağırlıyor.

İngiltere hükûmetine ait olan ve bakım masrafları İngiliz hükûmetince karşılanan bu mezarlıkta yalnızca İngiliz askerleri değil, müttefik devletlerin askerleri ve hatta Mısır ile Osmanlı askerleri de yatıyor.

Farklı milletlerin farklı kısımlarda yattığı mezarlığın bir duvarında, “Burada yatmakta olan Türk ordusundan 184 askerin ismi bilinmiyor” ifadeleri bulunuyor.

Yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgede yer alan mezarlık, huzur ve sessizlik arayan Filistinlilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

GAZZE ALTIN PAZARI

Çoğunlukla evlilik arifesindeki insanların yolunun düştüğü Gazze Altın Pazarı, tıpkı İstanbul’daki Kapalı Çarşı gibi kent halkının kolye, yüzük ve bilezik ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

MUNTAR TEPESİ

Gazze’nin en ünlü ağacının bulunduğu Muntar Tepesi, bütün kenti ayaklarınızın altında bırakarak muhteşem bir manzaraya bakma imkânı sunuyor.