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Dünya

Gazze Hükümeti'nden BM'ye sorumluluklarından kaçma suçlaması

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine yönelik sorumluluklarından çekilmekle suçladı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 01:06 - Güncelleme:
Gazze Hükümeti'nden BM'ye sorumluluklarından kaçma suçlaması
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Düzenlediği basın toplantısında 25 gündür Gazze'ye yönelik İsrail'in yürüttüğü savaşın etkilerine ilişkin konuşan Maruf, "UNRWA'nın, kentin kuzeyindeki sorumluluklarından vazgeçmesini ve çalışmalarını güneyle sınırlandırmasını haklı gösterebilecek hiçbir şey yoktur." dedi.

Maruf, UNRWA'nın yardım kamyonlarının Gazze'ye girişini kasıtlı olarak yavaşlatıp geciktirdiğini ve Gazze Şeridi'ne ve kuzeyine girmesini engellediğini dile getirdi.

"UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze'ye işgal güçlerinin devam eden bombardımanından yaşadığı şoku ve benzersiz bir şekilde yaşanan yıkımın düzeyini" dile getirdiğini aktaran Maruf, Lazzarini'nin ifadelerinin "İşgalcilerin Gazze ahalisine yönelik işlediğinin bir soykırım ve bir suç olduğunun uluslararası bir onayıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşananlar ile Rusya-Ukrayna savaşındaki durumu karşılaştıran Maruf, şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana 1,5 yıl içinde Ukraynalı ölen sivil sayısı 9 bin, bunlardan 500'ü çocuk, toplam yaralı sayısı 15 bin. Yalnızca 25 günde, Gazze'de 8 bin 525 ölü, bunlardan 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın ve genç kız, 21 bin 543 yaralı var. Ayrıca 2 bin kişi kayıp"

Maruf, İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'nin tüm bölgelerini ve kesimlerini kapsayan zararın 3 milyar dolar olduğunu kaydetti.

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