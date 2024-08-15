Gazze için kritik gün! Hamas, Doha'daki zirve için kararını duyurdu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 314. gününde sürüyor.

"YENİ MÜZAKERELERE KATILMAK, İŞGALİN DAHA FAZLA KATLİAM YAPMAK İÇİN MÜZAKERE LABİRENTİNİ KULLANMASINA İZİN VERİR"

Katar'ın başkenti Doha'da bugün Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakerelere Hamas, heyet göndermeyecek. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.

Zuhri, müzakerelerin ardından arabulucuların kendileri ile görüşmesini umduklarını ifade ederek, "Hamas, 2 Temmuz'da kendisine sunulan BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden'ın vizyonuna dayanan öneriye bağlıdır ve hareket bunu uygulayacak bir mekanizma üzerinde derhal görüşmelere başlamaya hazırdır" dedi.

Adı açıklanmayan bir kaynak, Hamas'ın arabuluculardan İsrail'den "ciddi bir yanıt" alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas'ın bunun gerçekleşmesi halinde yarın yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti.

İSRAİL, MÜZAKERELERE HEYET GÖNDERDİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakerelere heyet gönderdiklerini doğrulayarak, heyetin "müzakereleri yürütme yetkisi" verdiğini açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlerde, MOSSAD Başkanı David Barnea, Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusundan General Nitzan Alon'un ve Netanyahu'nun kıdemli danışmanı Ophir Falk'ın heyette yer alacağı ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısında, 2 Filistinlinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

05:29 New York'ta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris için 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış etkinliği Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

05:25 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Lübnan dışişleri bakanlıkları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yüzlerce fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

01:07 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordusunun Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin siyasi düzeyin bu konudaki kararına bağlı olarak tüm seçenekleri hazırladığını duyurdu.

00:30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Hamas'ın Katar'da yapılacak ateşkes görüşmelerine katılmayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, tüm müzakerecilerin masaya dönmesi ve bu anlaşmayı sonuca bağlaması gerektiğini söyledi.

00:15 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Doha'da bugün yapılması planlanan ateşkes müzakerelerine Hamas'ın da katılmasını beklediklerini belirterek, "Yarın önemli bir gün olacak. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." dedi.

00:00 Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak olan Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, "Yeni müzakerelere katılmak, işgalin daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir" dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli öldü, 92 bin 152 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 623 Filistinli hayatını kaybetti.