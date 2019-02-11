13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,251
  • 5,9497
  • 221.362
  • 103.756
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gazze ile Mısır sınırındaki tünelde iki Filistinli öldü

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tünelde biri polis iki Filistinlinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar akşamı Gazze ile Mısır arasında ticari malların geçişinde kullanılan bir tünelde iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölenlerden birinin sınır üzerindeki tünelde kontrol amacıyla görev yapan Gazzeli polis olduğu açıklanırken, ölümlere zehirli gazın yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sivil savunma ekiplerinin tünelde iki güvenlik görevlisini kurtararak hastaneye kaldırdığı aktarıldı, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

GAZZE'DEKİ YEREL BASINA GÖRE TÜNELİ MISIR ORDUSU BOMBALADI

Yerel basında yer alan haberlerde ise ticari malların kaçak olarak Gazze'ye geçirildiği tünelin Mısır ordusu tarafından bombalandığı ve 9 Filistinli işçinin kayıp olduğu ifade edildi

Sivil savunma ekiplerinin kaybolan işçileri kurtarmak için tünele girdiği vurgulandı.

Olayla ilgili Mısır tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle sıcak temas

Rusya Savunma Bakanı Ankara'ya gelecek

Rusya Savunma Bakanı Ankara'ya gelecek

Türkiye sayesinde temiz suya kavuştular

Türkiye sayesinde temiz suya kavuştular

Kurtarma gemisine adı verildi

Kurtarma gemisine adı verildi

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

Mursi'nin ziyaret engeline çok sert tepki

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'

'İYİ Parti ihanet sürecinin içinde'

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Başvurular bugün başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: Başvurular bugün başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA