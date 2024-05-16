Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son durumla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'ye karadan giren insani yardımların (Joe) Biden yönetiminin çabalarıyla bir ölçüde arttığını savunan Jean-Pierre, "Gazze'ye daha fazla insani yardım götürmeliyiz çünkü oradaki durumun ne kadar acil olduğunu biliyoruz." dedi.

Gazze'ye sadece insani yardım değil, hastanelerde kullanılabilmesi için yakıtın da girmesi noktasında İsrail hükümetiyle sürekli olarak görüştüklerini belirten ABD'li sözcü, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ABD'nin Gazze açıklarında inşa ettiği geçici limanın tamamlandığını ve ilerleyen günlerde devreye alınacağını vurgulayan Jean-Pierre, "Geçici liman yapıldı, bu çok önemli, önümüzdeki günlerde operasyonel hale gelecek. Böylece Gazze'ye daha fazla insani yardım götürebileceğimizden eminiz. Ayrıca İsrail'in de insani yardım görevlilerinin korunduğundan emin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

ABD'li sözcü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve insani yardımlar konusunda "kendi siyasi çıkarları ve geleceği" için ağır davrandığı şeklindeki bir soruya net yanıt vermekten kaçınırken, Biden yönetiminin çabalarına atıf yapmakla yetindi.

YÜZEN İSKELE TAMAMLANDI

Güney Kıbrıs'tan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan gemilerin yanaşması için ABD ordusu tarafından inşa edilen geçici iskele, tamamlandı.

ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze açıklarında kurulan yüzer iskelenin bittiğini ve askerlerin yerel saatle 07.40'ta demir attığını duyurdu. Açıklamada, hiçbir Amerikan askerinin Gazze Şeridi'ne girmediğinin altı çizildi.

CENTCOM ayrıca, insani yardım taşıyan TIR'ların önümüzdeki günlerde karaya çıkmasının beklendiğini ve dağıtım faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler koordinasyonunda gerçekleşeceğini de vurguladı.

Geçici limanın kurulduğu kıyıdaki güvenlikten İsrail işgal askerleri sorumlu. ABD'ye ait savaş gemileri USS Arleigh Burke ve USS Paul Ignatius de bölgede devriye geziyor.

İsrail'in Gazze'nin dünyayla tek bağlantısı Refah sınır kapısından yardım geçişlerini engellemesiyle havadan ve denizden sevkiyat seçenekleri gündeme geldi.