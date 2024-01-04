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Dünya

Gazze kan kusuyor! İşgalci İsrail'den Emel Hastanesine ''topçu'' saldırısı

İşgalci İsrail, Gazze'deki insanlık ve savaş suçlarını aralıksız sürdürüyor. Katil İsrail ordusu, tanklarla Gazze'deki Emel Hastanesinin çevresini yoğun topçu atışlarıyla vuruyor.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
Gazze kan kusuyor! İşgalci İsrail'den Emel Hastanesine ''topçu'' saldırısı
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İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesinin çevresini yoğun topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının hastane binasının 100 metre uzağını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze Şeridi'ndeki birçok hastanede gerçekleştirdiği "önce bombardıman, ardından abluka, sonrasında da baskın düzenleyerek içeridekilerin alıkonulması" uygulamasının Emel Hastanesi'nde de tekrar edilmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail tankları Han Yunus'un birçok bölgesinde şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'taki Hulefa-yi Raşidin Camisi'nin çevresine düzenlediği bombardımanda büyük hasar meydana geldi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Aişe Camisi'ne yakın bir noktada bulunan bir grup sivili hedef aldı.

Refah kentindeki Hırbet el-Ades bölgesinde sivilleri hedef alan bir başka hava saldırısında ise ölen ve yaralananlar oldu.

Filistinli aktivistler tarafından sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, kanlar içinde yollarda yatan çok sayıda Filistinli görülüyor.

Gazze'de yayın yapan Er-Rey Haber Ajansı ve bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na şiddetli ve yoğun saldırlar düzenlendi.

Kampın batısında yer alan Sevariha bölgesinde bir eve de hava saldırısı gerçekleştirildi.

  • işgalci İsrail
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