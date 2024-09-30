İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,193
  • EURO
    38,0948
  • ALTIN
    2892.19
  • BIST100
    9665.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kasabı bir ülkeyi daha tehdit etti: Ulaşamayacağımız yer yok
Dünya

Gazze kasabı bir ülkeyi daha tehdit etti: Ulaşamayacağımız yer yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” iddiasında bulundu ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.” tehdidinde bulundu.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 21:08 - Güncelleme:
Gazze kasabı bir ülkeyi daha tehdit etti: Ulaşamayacağımız yer yok
ABONE OL

Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, "Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu, şöyle devam etti:

"İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak."

Netanyahu, "Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur." tehdidinde de bulundu.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • Netanyahu
  • iran

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.