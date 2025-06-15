''Gazze kasabı'' ininden çıktı

İsrail, 12 Haziran'da İran'ın nükleer altyapısı ve geliştiricilerini hedef alarak İran'ın birçok noktasına saldırılar düzenledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken birçok kişi de yaralandı. İran ise İsrail'e karşı misilleme başladı, İsrail'de birçok noktayı vurdu. "Gazze kasabı" Netanyahu, ilk kez sığınaktan çıkarak saldırıların vurduğu alanlarda inceleme yaptı. Netanyahu'nun yaşadığı korku ve tedirginlik kameralara yansıdı.

"GAZZE KASABI" İLK KEZ SIĞINAKTAN ÇIKTI

Netanyahu gece boyunca İran'ın şiddetli saldırılarının hedefi olan Bat Yam'da ortaya çıktı. İlk kez sığınaktan çıkan Netanyahu için sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Netanyahu'nun ve güvenlik güçlerinin tedirginliği kameralara da yansıdı. Saldırı endişesi taşıyan İsrail Başbakanı Netanyahu bölgede incelemelerde bulundu. Arkasına gerilen mavi renkli branda ise dikkat çekti.

İran misilleme saldırılarında gece boyunca Bat Yam'ı hedef almıştı.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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