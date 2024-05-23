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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu 4 kez uyarılmış

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki saldırısı öncesi ülkede yaşanan “toplumsal huzursuzluk” konusunda 4 kez uyarıda bulunduğu belirtildi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu 4 kez uyarılmış
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu bilgi edinme talebi kapsamında konuya ilişkin "Hatzlacha" adlı sivil toplum kuruluşuna açıklamada bulundu.

Buna göre İsrail ordusu istihbarat birimi, geçen sene Mart ve Temmuz ayları arasında Netanyahu'ya "İsrail'in düşmanlarının ülkedeki toplumsal huzursuzluğu nasıl gördüğü" konusunda 4 farklı uyarı mektubu gönderdi.

Söz konusu uyarı mektuplarında "İsrail devleti ve özellikle ordudaki birliğe verilen zararlara" da dikkat çekildiği belirtildi.

Netanyahu da X sosyal medya hesabından uyarı mektuplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de bir saldırı yapacağı yönünde uyarı almadığını ancak "bölgede sükunet aradığı" değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin siyasi krize dönüşen tartışmalı yargı reformu ülkede kitlesel protestolara neden olmuştu.

  • israil ordusu
  • huzursuzluk uyarıları
  • saldırı öncesi

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