İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1304
  • EURO
    32,7535
  • ALTIN
    1939.96
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kasabı Netanyahu kana doymuyor: Savaşmaya devam edeceğiz
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu kana doymuyor: Savaşmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların süreceği mesajını yineledi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu kana doymuyor: Savaşmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten Netanyahu, "Kimse bizimle ilgili yanlış hüküm vermesin. 'Zafere kadar' havadan, karadan ve denizden savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN BENZER AÇIKLAMA

Savunma Bakanı Gallant da Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Bir askeri birliğe yaptığı ziyarette konuşan Gallant, "Gazze'de rehinler olduğu sürece savaşı sonlandıramayız. Rehineleri geri getirmenin yolu askeri baskı." dedi.

- İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuruyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

İsrail'in insani yardımların girişine çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle Gazze'ye gıda ve diğer ihtiyaç duyulan ürünler yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Geçen yıl 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının harap ettiği Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail'in kara, deniz ve havadan ablukası altında bulunuyor.

  • gazze saldırısı
  • netanyahu
  • savunma bakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.