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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu kana doymuyor: Soykırıma devam sözü verdi

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar zaman alsa da 'tüm hedeflerine ulaşıncaya' kadar sürdüreceklerini söyledi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu kana doymuyor: Soykırıma devam sözü verdi
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İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esir takası müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların daha ne kadar devam edeceğine yönelik sorular geldiğini ancak " zaman alsa da zafere ulaşıncaya" kadar bu saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürdü.

GAZZE'NİN MISIR SINIRINI TAMAMEN ELE GEÇİRMİŞ DURUMDA

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, bugün itibarıyla Gazze'nin Mısır sınırını tamamen ele geçirmiş durumda.

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